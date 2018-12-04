Россия ничего не теряет: на Украине поняли, кто пострадает от разрыва договора о дружбе

Киев, 4 декабря. Расторжение договора о дружбе между Украиной и РФ может обернуться осложнениями для Киева после завершения конфликта с Москвой. Об этом заявил экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Так бывший глава ведомства прокомментировал внесение президентом Украины Петром Порошенко в Раду законопроекта «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ». На Украине поняли, кто пострадает от разрыва соглашения.

«Россия в этой ситуации ничего не теряет. А Украина создает себе осложнения, которые появятся в перспективе, после завершения конфликта [с Россией]. Поэтому этот шаг, с моей точки зрения, лучше было бы не делать», — отметил он.

Напомним, пресс-служба президента Украины 17 сентября сообщила о подписании им указа о расторжении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Согласно украинскому законодательству, документ должны одобрить в Верховной раде, поэтому накануне Порошенко внес законопроект в Раду как неотложный.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей жестко раскритиковал инициативу Порошенко, назвав ее «бредом сумасшедшего». По его словам, эта идея обернется трагедией для украинцев.

Отношения Киева и Москвы ухудшились на фоне провокации украинских кораблей, которые 25 ноября незаконно вторглись в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней.