Глава Госпогранслужбы Украины предложил ограничить выезд в Россию

Киев, 4 декабря. Украинцев попросили воздержаться от поездок в Россию. С таким призывом выступил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Он уточнил, что поездки в Россию украинцам, по его мнению, стоит ограничить, пока на Украине действует военное положение.

«Иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», — пояснил чиновник в эфире местного телеканала 112.

Кроме того, военный заявил, что хотя Россия обещала не применять зеркальные санкции в отношении въезжающих на ее территорию граждан Украины, российские пограничники якобы все чаще отказывают им в пересечении границы без объяснения причин.

Ранее стало известно, что с момента введения военного положения на Украину не пустили более 600 россиян.

Напомним, военное положение сроком на 30 дней было введено с 28 ноября в десяти областях Украины. Поводом для этого стала провокация ВМСУ в районе Керченского пролива 25 ноября, когда три украинских военных корабля нарушили границу территориальных вод РФ, после чего были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.