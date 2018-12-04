Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за средствами дольщиков

Москва, 4 декабря. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект об усилении контроля за расходованием средств дольщиков.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ. Документ предлагает изменения в правовое регулирование вопросов использования застройщиками денег участников долевого строительства. В частности, согласно законопроекту, застройщик будет сам устанавливать размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства.

«Время прошло, и мы видим, что сейчас компании уже начали работу по новому механизму с открытием эскроу-счетов для наших граждан и привлечением проектного финансирования», — прокомментировал инициативу глава профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

По его словам, в связи с этим накапливается правоприменительная практика, которую необходимо закрепить в законодательстве. При этом, по мнению депутата, документ еще требует доработки. Так, считает Николаев, в тексте документа необходимо уточнить вопросы, связанные с банкротством.