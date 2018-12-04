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Почти 680 россиян не пустили на Украину с начала военного положения

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Почти 680 россиян не пустили на Украину с начала военного положения

Киев, 4 декабря. С введения военного положения Госпогранслужба Украины отказала почти 680 россиянам во въезде в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

За последние сутки на Украину не пустили 75 граждан РФ.

«Всего с начала объявления военного положения Государственная пограничная служба уже отказала во въезде на Украину почти 680 гражданам Российской Федерации», — цитирует Слободяна агентство УНН.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, основная причина для отказа во въезде — неспособность подтвердить цель поездки в страну. Среди тех, кому отказали в посещении Украины, также были граждане РФ, которые превысили срок пребывания на территории государства во время предыдущих поездок.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. Пограничники страны перешли на усиленный режим несения службы. Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что на время военного положения в страну не смогут въехать россияне мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Автор: Регина Пак
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