«С удовольствием покупают»: Лукашенко рассказал о поставках тракторов в США

Москва, 4 декабря. Минск поставляет в Соединенные Штаты тракторы и сотрудничает с Вашингтоном в сфере IT-технологий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашенко, американцы «с удовольствием покупают», так как помнят белорусские тракторы марки МТЗ-50.

«Представляете, они еще где-то у фермеров работают. Им нравится цена — качество», — добавил белорусский лидер.

Напомним, в конце октября Лукашенко провел переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. В ходе встречи белорусский президент заявил, что Белоруссия станет надежным партнером США, если Минск и Вашингтон продвинутся в отношениях.