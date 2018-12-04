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«С удовольствием покупают»: Лукашенко рассказал о поставках тракторов в США

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«С удовольствием покупают»: Лукашенко рассказал о поставках тракторов в США

Москва, 4 декабря. Минск поставляет в Соединенные Штаты тракторы и сотрудничает с Вашингтоном в сфере IT-технологий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Лукашенко, американцы «с удовольствием покупают», так как помнят белорусские тракторы марки МТЗ-50.

«Представляете, они еще где-то у фермеров работают. Им нравится цена — качество», — добавил белорусский лидер.

Напомним, в конце октября Лукашенко провел переговоры с помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом. В ходе встречи белорусский президент заявил, что Белоруссия станет надежным партнером США, если Минск и Вашингтон продвинутся в отношениях. 

Автор: Данила Копп
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