Власти Крыма предупредили россиян о возможных провокациях на Украине

Симферополь, 4 декабря. Крымские власти предупредили жителей региона о неоправданности поездок на Украину из-за возможных провокаций в отношении россиян. Об этом заявил во вторник вице-премьер республики Дмитрий Полонский.

Он обратил внимание на то, что крымские власти были свидетелями систематических задержаний россиян на территории Украины.

«И мы, и соответствующие компетентные органы, правоохранительные органы, достаточно давно и активно предупреждаем крымчан о потенциальных опасностях, которые их ожидают на Украине», — цитирует Полонского ТАСС.

Он отметил, что невозможно быть застрахованным от провокаций со стороны Украины. Кроме того, он выразил мнение, что военное положение и введенные Киевом ограничения направлены исключительно на внутреннюю повестку, связанную с мартовскими выборами президента.

Киев 26 ноября ввел сроком на 30 дней военное положение в ряде регионов Украины. Причиной для таких мер стал инцидент в Керченском проливе, где 25 ноября корабли украинских военно-морских сил нарушили российскую государственную границу при следовании из Черного в Азовское море. Корабли игнорировали законные требования российских пограничников остановиться, в результате были задержаны.