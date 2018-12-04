Названы десять мифов о патентовании в России

Москва, 4 декабря. Патентование не является сложным, дорогим и долгим процессом. В Роспатенте развенчали десять мифов, связанных с оформлением прав на интеллектуальную собственность.

Как рассказали в службе, вопреки предрассудкам оплатить патент на изобретение может даже один человек: его стоимость составляет 12 500 рублей. При этом для автора-одиночки оформление авторских прав обойдется в 4 250 рублей, а студенту придется заплатить всего 2 600 рублей. Еще 30% можно сэкономить, если отправить документы онлайн — через сайт Роспатента или портал Госуслуг.

При этом оформление патента в России, как пишет ФБА «Экономика сегодня», в среднем занимает чуть более восьми месяцев. Это намного более короткий срок, чем в США, Европе или Китае. Ускорить процесс можно, подав заявку в электронном виде, а также получив предварительное заключение о патентоспособности.

При оформлении прав на интеллектуальную собственность не нужно опасаться утечки информации. Изобретатель раскрывает техническую суть изобретения в интересах общества и научного прогресса, взамен он получает монополистическое право зарабатывать на своем изобретении.

В Роспатенте напомнили, что в случае научной публикации авторы могут оформить патент в течение 6-12 месяцев после обнародования информации. Однако не каждый патент будет действовать во всем мире: патенты могут действовать как на национальном, так и на региональном уровне.

Также мифом является мнение о том, что российский патент слабее иностранного, а его действие не ограничено временем. Как пояснили представители Роспатента, в РФ срок действия патента можно продлить максимум до 25 лет. Также патент защищает изобретение и не распространяется на идею, а для его оформления изобретение не обязательно должно быть сложным.