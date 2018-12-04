Замалчивают причины: в Крыму вскрыли ложь в заявлении Киева о судоходстве в Керченском проливе

Власти Украины признали, что Российская Федерация не создает препятствия для движения кораблей в Керченском проливе. Россия «частично разблокировала» порты Украины в Азовском море, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте министерства.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются по-прежнему, однако частично движение восстановлено», — говорится в заявлении Омеляна.

Украинский министр уточнил, что на вход в Азовское море стоят 17 кораблей, а на выход — всего один.

Примечательно, что ранее, на протяжении восьми дней, Омелян утверждал, что российские власти блокируют и вход, и выход кораблей.

Крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя переменчивую позицию Владимира Омеляна, в интервью Федеральному агентству новостей заметил, что украинский министр и раньше позволял себе резкие необоснованные обвинения в адрес России, пытаясь сохранить свое место в кабмине.

«Господин Омелян относится к людям, пришедшим к власти в результате государственного переворота. Он не специалист в своей сфере, а, скорее, тот, кого называют политическим назначенцем. Достаточно вспомнить его весьма резкие и глупые заявления в отношении России, которые он допускал до этого. Например, он призывал к прекращению железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, подобное заявление возникло из-за внутриполитических бюрократических разборок в Киеве, где одна группа чиновников «кушает» другую, и господин Омелян оказался под ударом. Чтобы обезопасить фракцию, он инициировал введение подобного ограничения. Заявление Омеляна о судоходстве в Керченском проливе лежит в той же плоскости», — разъяснил собеседник ФАН.

Политолог обратил внимание на то, что Омелян упустил главное — причину, из-за которой Россия вынуждена была навести порядок в Керченском проливе. По словам эксперта, в Киеве прекрасно понимают, что судоходству угрожала провокация украинских бронекатеров, однако специально это замалчивают.

«Прежде всего Омелян не упоминает о главной причине, из-за которой возникла проблема в акватории Азовского моря и усложнилось судоходство. Провокация украинских военных в Керченском проливе санкционирована высшим руководством страны, и когда сейчас Омелян говорит о том, что восстановилось нормальное движение судов, то он не уточняет причину, что ситуация в районе пролива нормализовалась после выходки Киева. Власти России же, изучив данные, выяснили, что обстановка в акватории ничему не угрожает, и поэтому судоходство вновь открыто. На самом деле — это ликвидация последствий того, что устроила именно украинская сторона», — резюмировал политолог.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ.