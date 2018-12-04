Вина Порошенко в Азове очевидна на 100%: Марков объяснил желание Курца сблизиться с Россией

Вена выступила за нормализацию отношений с Москвой, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европу к снижению напряжения в отношениях между ЕС и Россией.

«Во внешней политике крупнейшим вызовом для нас, для Евросоюза, станет, с одной стороны, снижение напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта на Украине, потому что долгосрочного мира на нашем континенте можно добиться только вместе с Россией, а не против России», — сказал австрийский политик.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил желание Курца сблизиться с Россией. По его словам, в Евросоюзе есть несколько сил, и Курц является представителем той силы, что выступает за сближение с Российской Федерацией.

«Европейские лидеры имеют данные разведки и прекрасно понимают, что происходит на Украине. В то же время они проводят последовательную политику, чтобы с помощью украинского кризиса сломать руководство России. Я полагаю, что Европа будет и дальше придерживаться этой политики. В Европе есть круги, которые считают, что это слишком жестко и ничего не получится», — говорит политический аналитик.

Политолог также выразил уверенность в том, что виновником инцидента в Азове является официальный Киев, и Европа, в том числе и Австрия, это прекрасно понимает.

«Заявление Курца обусловлено тем, что он является представителем одной из группировок, которая позитивно относится к России и которая давно предлагает изменить действующую политику ЕС. В данном случае ничего нового нет. Я думаю, что слова Курца связаны с тем, что он понимает: инцидент в Керченском проливе был спровоцирован [президентом Украины] Петром Порошенко. Абсолютно антироссийские силы пытаются использовать его для еще одной атаки на РФ. И за ней могут последовать негативные и далеко идущие последствия, поскольку вина Порошенко очевидна на 100%. Наглые действия антироссийских западных стран настолько попирают моральные и правовые принципы, что это может привести к жесткой напряженности. Значительно большей, чем планировалось», — резюмировал Сергей Марков.

3 октября Себастьян Курц заявил, что странам ЕС необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы не допустить дальнейшего обострения отношений.