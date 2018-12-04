Госдума РФ поддержала усиление контроля за расходованием маткапитала

Москва, 4 декабря. Госдума РФ во вторник приняла в первом чтении проект закона, предлагающий усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Напомним, правительство России хочет сократить список организацией, которые могут выдавать кредиты, на погашение которых разрешено использовать материнский капитал.

Проект закона, отметим, Кабмин РФ внес в Госдуму в октябре. Законопроект также предлагает включить в число организаций, предоставляющие займы под маткапитал, единый институт развития в жилищной сфере (АО «Дом.рф»), а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

«Предлагаемые изменения позволят исключить возможность злоупотребления при использовании средств материнского капитала», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в министерстве просвещения РФ сообщили, что с момента появления услуги более 640 тысяч россиян использовали материнский капитал для оплаты образовательных услуг.