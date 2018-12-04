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Посольство США предупредило туристов об опасности на Украине во время праздников

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Посольство США предупредило туристов об опасности на Украине во время праздников

Киев, 4 декабря. Посольство США в Киеве распространило сообщение для туристов о высоком уровне опасности на Украине во время праздников.

Американские дипломаты предупредили туристов, что на Украине высокая степень угрозы со стороны террористических организаций и лиц, вдохновленных экстремистской идеологией. Они отметили, что в праздничные дни опасность повышается.

«Экстремисты продолжают сосредоточиваться в туристических местах, торговых центрах, аэропортах, клубах, ресторанах, религиозных учреждениях, транспортных узлах и других слабоохраняемых объектах, часто посещаемых западными туристами», — констатировали в посольстве США на Украине.

Отмечается, что уровень опасности одинаковый по всей стране. Туристам советуют быть на Украине бдительными на праздничных мероприятиях, а также в местах большого скопления людей.

Посольство США предупредило туристов об опасности на Украине во время праздников

Ранее президент Украины Петр Порошенко появился на церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь на столичном железнодорожном вокзале, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Катерина Иванова
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