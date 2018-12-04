«Создание видимости для России»: журналист объяснил назначение танковой роты ВСУ в Мариуполе

В порт Мариуполя прибыла танковая рота Вооруженных сил Украины. Украинский журналист, участник боевых действий в Донбассе Сергей Тахмазов заявил, что она «успокоит кого угодно».

На своей странице в Facebook Сергей Тахмазов назвал танковую роту ВСУ в Мариуполе «узбагоительным».

«Танковая рота успокоит кого угодно. Я не совсем ожидал, что «мешки» приедут за мной. Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны. Помогайте армии — это единственное, что реально защитит», — написал Тахмазов.

Независимый журналист из Германии Евгений Кудряц согласился со своим украинским коллегой.

«Если военное положение введено — значит, оно кому-то нужно, и нужно его как-то оправдывать. А если бы его ввели, но ничего не делали, Россия бы первой закричала: «А что это за военное положение, когда ничего не происходит?». Так что это создание видимости предназначено прежде всего для России. Чтобы вы знали, против кого это военное положение. Это четкий сигнал вам, чтобы вы сбавили обороты», — заметил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале Евгений Кудряц.

Но ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин обратил внимание гостя из ФРГ на то, что танковая рота в Мариуполе не может испугать Россию.

«Евгений Витальевич, я понимаю, что вы не служили в армии. Но даже вашего гражданского сознания достаточно, чтобы понять, что если бы была вероятность войны с Россией, то танковая рота в Мариуполе ничего бы не спасла. Они морочат голову собственному населению», — сказал Шейнин.

Кудряц согласился и с этим.

«Морочат голову своему населению, но и вам — заодно», — сказал он.

А военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что демонстрация танков в Мариуполе направлена на пророссийское население Украины.

«Это для усмирения украинцев, которые выступали против политики Петра Порошенко. Танковая рота в Мариуполе решает внутриполитические задачи, это с одной стороны. А с другой, все это очень плохо пахнет», — считает Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

Он напомнил, что когда предпринималась попытка прорыва катеров ВМС Украины в Керченском проливе, то российские пограничники опасались, что на буксире находится большое количество взрывчатки, и она может взорваться под Крымским мостом.