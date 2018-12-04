Визит Порошенко в Донбасс объяснили подготовкой наступления ВСУ

Донецк, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Донбасс 6 декабря. Об этом сообщил со ссылкой на данные разведки начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов, объяснив приезд президента страны подготовкой наступления Вооруженных сил Украины на республики Донбасса.

«Украинский бизнесмен планирует посетить штаб ООС для ознакомления с обстановкой в зоне оккупации, оценить моральное состояние боевиков, которых планирует кинуть в ближайшее время на убой ради достижения своих политических целей», — рассказал Безсонов.

По его словам, в графике украинского президента также значатся встречи с региональными властями «с целью привлечения их ресурсов в подготовке агрессии против республик» Донбасса.

При этом 7 декабря, добавил Безсонов, командующий ООС Сергей Наев намерен вручить боевые разнарядки командирам нескольких бригад ВСУ.

«Наступление после этого может начаться в любой день и любую минуту», — уверены в Народной милиции.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается на протяжении четырех лет. Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

В результате введения военного положения на Украине после инцидента в Керченском проливе подразделения и воинские части ВСУ были приведены в полную боеготовность. Накануне в ЛНР заявили о прибытии запрещенной техники украинской армии в Донбасс.