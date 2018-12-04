Завершившийся аварией полет Хейга и Овчинина в NASA признали космическим

Москва, 4 декабря. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) признали полет российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, который завершился 11 октября аварией корабля «Союз», космическим, так как по их расчетам они преодолели необходимую границу.

«Специалисты по летной динамике определили, что Хейг и Овчинин достигли достаточной высоты во время их оборванного полета на орбиту, чтобы претендовать на статус космического полета», — говорится в сообщении NASA.

В то же время в сообщении не сказано, по каким расчетам специалисты NASA сделали такой вывод. Таким образом, запланированный на 1 марта следующего года полет Хейга станет для него вторым, а для Овчинина — третьим.

Напомним, 11 октября этого года произошла авария на корабле «Союз МС-10» с участием космонавтов. Овчинин и Хейг совершили аварийную посадку в Казахстане, не долетев до орбиты. Следующий их полет запланирован на 1 марта.

Согласно ранее опубликованным данным, капсула с космонавтами преодолела границу 90 километров над Землей. По классификации Международной федерации астронавтики, чтобы считаться космонавтом или астронавтом, необходимо подняться на высоту 100 километров. По словам акакдемика Российской академии космонавтики Александра Железнякова, для определения полетов, аналогичных тому, что совершили Овчинин и Хейг, есть неофициальное название «ракетный полет». При этом, добавил эксперт, в мире до сих пор нет единого подхода для определения космонавта и космического полета.