«Политический позор»: в Киеве рассказали, кто заставил Порошенко сократить военное положение до 30 дней

Киев, 4 ноября. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Украины Петр Порошенко был вынужден сократить срок военного положения после телефонных звонков канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Гордон утверждает, что Порошенко планировал ввести военное положение сроком на 60 дней, однако после телефонных звонков из Берлина и Брюсселя ограничился месяцем.

Однако в Киеве сомневаются в достоверности утверждений Дмитрия Гордона. По словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, решающую роль в вопросе о введении военного положения сроком на 30 дней сыграла лидер всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Охрименко отметил, что изначально Порошенко добивался введения военного положения сроком на 60 дней, однако Юлия Тимошенко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пообещали сорвать голосование в Верховной раде, после чего Порошенко был вынужден вдвое сократить военное положение до 30 дней, чтобы избежать «политического позора».

«Для того чтобы спасти свое лицо — потому что для Порошенко это был бы политический позор, он пошел на компромисс с Тимошенко. И в результате… В общем, это была ее идея, сделать не 60, а 30 дней», — отметил Охрименко.

Он также добавил, заявление Гордона о влиянии Меркель на Порошенко было сделано ради пиара. Охрименко отметил, что Гордон является хорошим журналистом, однако он часто делает провокационные вбросы, так как мечтает о карьере политика, передает «Царьград».

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а также не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в 10 областях страны сроком на 30 дней. Военное положение предполагает временное ограничение конституционных прав и свобод граждан, а также предусматривает ограничение права на участие в выборах.