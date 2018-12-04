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В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс десятков солдат в форме НАТО

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В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс десятков солдат в форме НАТО

Луганск, 4 декабря. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала на подконтрольной киевским властям территории в Донбассе неизвестное подразделение военнослужащих, одетых в форму Североатлантического альянса. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Представитель ведомства уточнил, что в зону ответственности 72-й бригады ВСУ в населенном пункте Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек в форме образца военного блока НАТО.

Осадчий обратил внимание на то, что «обстановка в зоне ответственности народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению».

Ситуация в Донбассе резко ухудшилась после введения в десяти областях страны военного положения.

Накануне в ЛНР заявили о прибытии запрещенной техники ВСУ в Донбасс.

Автор: Алексей Громов
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