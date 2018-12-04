«Норманн-Запад» ожидает банкротство: как дольщикам получить свои деньги

Федеральное агентство новостей неоднократно писало об ООО «Норманн-Запад», застройщике, который обманул более 6000 дольщиков, купивших квартиры в Ленинградской области и Петербурге. История получила «достойное» завершение — арбитражный суд счел обоснованным заявление одного из обманутых дольщиков о признании компании несостоятельной и в результате «Норманн-Запад» предстоит процедура банкротства.

Уже утвержден конкурсный управляющий — член саморегулируемой организации «Союз менеджеров и арбитражных управляющих» Владимир Дунаев из Йошкар-Олы. ФАН разбиралось: как обманутые дольщики могут стать кредиторами банкрота и получить свои деньги обратно.

Напомним, ГК «Норманн» получила разрешение на строительство семи огромных жилых комплексов с полной инфраструктурой — многоуровневыми парковками, детскими садами, спортивными площадками и так далее. Это такие объекты, как ЖК «Морошкино», «Яркий», «Десяткино» (вторая очередь), «Десяткино 2.0» — в Ленинградской области, и «На Заречной», «Три апельсина», «Ижора парк» — в Санкт-Петербурге.

Непосредственно компания «Норманн-Запад» вела строительство ЖК «Морошкино» в деревне Порошкино Бугровского сельского поселения во Всеволожском районе Ленобласти. ЖК «Морошкино» по плану должен был включать в себя пять жилых домов, четыре многоэтажных закрытых паркинга, детский сад на 150 мест, спортивную площадку, детскую площадку и площадку для отдыха. Первая очередь должна была быть сдана еще в марте 2017 года — но на данный момент построено лишь 30% одного из жилых домов.

Отчаявшиеся дольщики даже написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. ФАН приводит выдержку из письма.

«Началось строительство дома в 2015 году. В январе 2018 года мы должны были получить квартиры, но к этому времени сделано застройщиком только 30% от монолитного каркаса дома. С октября 2017 года строительные работы не ведутся. Нами написано бесчисленное количество коллективных писем и частных обращений во все местные инстанции, но никакой помощи от правительства Ленинградской области мы не получили. Застройщик нам сообщил об отсутствии денежных средств на достройку дома. На протяжении длительного времени мы видим только безразличие и игнорирование нас, простых граждан, со стороны застройщика и властей. Один с нас взял деньги, но строить не хочет, а для власти мы вообще не существуем. Мы надеемся на вас, что вы все же распутаете этот клубок. Мы, дольщики, готовы уже на все, вплоть до забастовок и голодовок, чтобы нас услышали. Нас довели до точки кипения. Такое впечатление, что мы живем на одной планете, а руководство наше — на другой, о нас помнят только тогда, когда надо заплатить налоги и прийти на избирательные участки. Как же так? Такие застройщики позорят нашу страну и нашего президента. Мы хотим жить дома!»

Все это время представители компании «Норманн-Запад» фактически скрывались от людей, вложивших деньги в строительство. В тех редких случаях, когда собственник ГК «Норманн» Владимир Смирнов все же встречался с дольщиками, он сразу заявлял, что денег нет и строительство не планируется.

В итоге иск одной из дольщиц был удовлетворен, и компания объявлена банкротом. Только вот вопрос — что смогут получить в итоге люди, и вернут ли они хотя бы те средства, которые вложили. Ведь собственности у ООО «Норманн-Запад», как оказалось, нет, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, а численность сотрудников — один человек.

ФАН обратилось за консультацией к юрисконсульту по банкротству юридических и физических лиц, действующему помощнику арбитражного управляющего Анне Папроцкой.

«20 ноября в газете «Коммерсант» размещена информация о назначении арбитражного управляющего, — говорит Анна. — Сам он из Йошкар-Олы, но у него здесь есть помощник в Петербурге, который принимает все документы для включения в реестр. Он их не формирует — надо приносить все готовое. С формированием пакета документов необходимо обратиться к юристу. На заседание суда за дольщиков помощник тоже ходить не может, в суде свою позицию придется отстаивать самим. С момента публикации есть только два месяца для включения в реестр, и тут надо помнить, что впереди будут январские праздники, так что больше недели из этого срока выпадает. Включение в реестр дает судье и арбитражному управляющему понимание, что у компании есть долг перед дольщиком. Кому-то не дали квартиру, а перед кем-то есть задолженность по просрочке. У этого банкротства два возможных исхода: либо на торгах будут распродавать имущество, и тем, кто включился в реестр, будут отдавать деньги. Возможно, это будет не вся сумма, но какую-то часть можно будет получить. То есть нет такой «радужной» перспективы — тебе должны 1,5 миллиона и полностью их отдадут. Скорее всего, так не будет. Есть вторая перспектива — в конце банкротства будет «финансовое оздоровление», и благодаря этому кто-то, может быть, возьмется все это достраивать. Какой-нибудь застройщик или администрация города решит помочь. Оба пути — хлипкие. Застройщик, в таких случаях, как правило, уже все активы успевает вывести. Но сейчас есть шанс включиться в реестр и получить надежду хоть что-то вернуть в конце».

Мы помним, что «Норманн-Запад» входит в группу компаний «Норманн», и все фирмы этой группы компаний — аффилированные лица. В процессе банкротства арбитражный управляющий будет изучать все активы, куда они входили, какие проводились сделки за прошедшие три года.

Те сделки, которые проводились накануне банкротства, можно будет оспорить и признать недействительными. Также арбитражный управляющий вправе привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника — директора, главного бухгалтера, учредителей и так далее, вплоть до привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

«Почему важно включиться в реестр кредиторов? — отмечает собеседница. — Грубо говоря, это означает просто встать в очередь. Будут проводиться собрания кредиторов. Скорее всего, от дольщиков — их там тысячи — будет выбран один представитель. Он будет ходить на все собрания и представлять их интересы. На собраниях можно задавать все волнующие дольщиков вопросы и арбитражный управляющий будет отчитываться о своих действиях, а также о всех активах и документах, которые он получит. Если не нравится арбитражный управляющий, можно жаловаться на него, если он не справляется со своими обязанностями. Процедура очень сложная и длительная. Поэтому очень важно не пропустить момент включения в реестр, и не просто издалека наблюдать за процессом, а включиться в него. Если человек вовремя не включится в реестр, то он может уже остаться за реестром, — но тогда он будет идти в самом хвосте списка кредиторов. А нужно не забывать, что в списке будут не только физические лица, но и ФНС, сотрудники фирмы, с которыми, возможно, еще не рассчитались, те, у кого были производственные травмы, — это первая-вторая очередь. И лишь третья очередь — дольщики. Поэтому те, кто останется за реестром, смогут получить самые остатки».

Для дольщиков «Норманн-запад» Анна Папроцкая готова предоставить все необходимые юридические консультации и помочь по существующим вопросам. Еще раз — юрисконсульт по банкротству юридических и физических лиц, действующий помощник арбитражного управляющего Анна Николаевна Папроцкая, телефон +7 (911) 919-67-79.

ФАН напоминает всем обманутым дольщикам «Норманн-Запад» — включиться в реестр кредиторов можно только до 20 января 2019 года — именно такой срок отведен законом.