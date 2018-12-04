Сирия сама решит свое будущее: как США пытаются сорвать «Астану» и навязать Дамаску судьбу Ливии

Специальный представитель американского Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что Соединенные Штаты не видят дальнейших перспектив продолжения переговоров по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи, передает газета «Коммерсантъ». Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Он также подчеркнул, что выражает не только позицию Вашингтона, но и, как ему кажется, ряда других крупных стран ООН, якобы обеспокоенных кризисом в САР. Джеффри назвал инициативу РФ по формированию конституционного комитета «странной» и предложил свернуть ее, если к 14 декабря, когда представитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура прочтет доклад Совбезу, решение не будет найдено.

На вопрос корреспондента о дальнейших планах в случае действительного завершения работы Астанинского формата, спецпредставитель США коротко заявил о необходимости вернуться в ООН. Означает ли это, что Вашингтон всерьез надеется заблокировать переговоры в столице Казахстана и перетянуть на себя инициативу решать дальнейшую судьбу Сирии, которая в таком случае может сложиться подобно судьбе Ливии?

Публицист и востоковед Андрей Онтиков в ходе беседы с корреспондентом ФАН не согласился с тезисом Джеймса Джеффри о неэффективности инициированных Россией переговоров в Астане и Сочи. По его мнению, такой вывод сделать тем более сложно на фоне Женевского процесса, который не принес практически никаких позитивных результатов.

«Когда создавался Астанинский формат, когда организовывался Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, в адрес РФ раздавались прежде всего обвинения в том, что она будто бы хочет подменить Женевский процесс. Однако этого не произошло ни в первом, ни во втором случае. Конгресс стал продуктивным дополнением к «Женеве», и мы видим его итоги: сейчас продолжается формирование конституционного комитета, уже согласованы два списка из трех. Остался последний и самый сложный, но работа идет», — подчеркнул эксперт.

Сомневаться же в перспективности переговоров в столице Казахстана тем более не приходится, поскольку на этой площадке уже были достигнуты ряд важнейших целей, благодаря чему ситуация в САР кардинально улучшилась и сейчас находится на завершающем этапе военных действий.

«Конкретные итоги «Астаны» тоже известны и, безусловно, важны: были сформированы четыре зоны деэскалации, три из которых уже вернулись под контроль законного сирийского правительства. По четвертой сейчас идут непростые переговоры, но подвижки есть, и они серьезные. То есть в рамках этого формата удается на международном уровне — за счет конструктивного сотрудничества России, Ирана и Турции — достигать ключевых положительных результатов по налаживанию обстановки в Сирии», — отметил востоковед.

По его мнению, высказывания Джеймса Джеффри обусловлены негодованием США по поводу того, что они оказались не у дел и что будущее стратегически значимого для них государства выстраивается без них.

«Американцы находятся за бортом всех этих политических мирных процессов, а они, конечно, хотели бы усиления собственной роли в формировании конституционного комитета. Соединенные Штаты не устраивают, что такое важное координирующее значение в этом имеют страны-участники Астанинского формата. Поэтому такого рода риторику из Вашингтона мы и слышим. На самом же деле эффективность этих переговорных площадок доказана конкретными результатами», — уверен собеседник ФАН.

Этим, в свою очередь, наоборот, не может похвастаться «Женева», которая давно затормозила сама и движется лишь по инерции за счет тех мирных процессов по Сирии, которые были инициированы Россией.