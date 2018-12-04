Ни потрясений, ни революций: Пускепалис рассказал, чем займется Доронина в роли президента МХАТ

Продюсер и режиссер Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем МХАТ имени Горького вместо Татьяны Дорониной, которая возглавляла театр с 1987 года. Об этом на встрече с сотрудниками МХАТ сообщили министр культуры РФ Владимир Мединский и советник президента РФ Владимир Толстой.

Заместителем Боякова по творческой части стал известный актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, а по литературной — писатель Захар Прилепин.

Народная артистка СССР Доронина, занимавшая пост художественного руководителя МХАТ имени Горького с 1987 года, займет специально введенную должность президента театра.

Пускепалис заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что это было очень непростое решение, «учитывая как значимость самого театра, так и личность Татьяны Васильевны — гениальной актрисы и прекрасного руководителя».

«На нас, я имею в виду очень талантливого и профессионального продюсера и режиссера Эдуарда Боякова, известного всем литератора Захара Прилепина и меня, имеющего опыт управления театрами в Магнитогорске и Ярославле, министерством культуры возложена ответственность привнести какой-то новый импульс в то, что уже было сделано и сохранено Татьяной Васильевной», — отметил заслуженный артист Российской Федерации.

По его словам, встреча с Мединским и Толстым прошла во вторник «с чувством понимания» у всех сторон, в том числе и у самой Дорониной.

«Ей сделано уникальное предложение — стать президентом театра, — сказал Пускепалис. — Она станет и председателем художественного совета театра. Все решения будут приниматься через нее, и в устав внесут специальную статью. Так что, мы надеемся, не будет никаких ни потрясений, ни революций, ни конфликтов. Это никогда ни к чему хорошему не приводит».

Обладатель многих наград и призов, включая «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, подчеркнул, что у всех сотрудников МХАТ есть «общее желание упрочить позиции этого театра на культурной ниве, и все они принимаются за работу».