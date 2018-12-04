Общественный совет при Минобороны РФ может обсудить вопрос двойного гражданства Брилева

Москва, 4 декабря. Устав Общественного совета при Министерстве обороны РФ не запрещает его членам иметь двойное гражданство. Об этом, комментируя наличие гражданства Великобритании у телеведущего Сергея Брилева, заявил председатель Общественного совета при Минобороны РФ Павел Гусев.

«О том, что у него второе гражданство, узнали сравнительно недавно. Если в повестке дня в «разном» это будет стоять, мы его, конечно, обсудим. Но дело в том, что [в уставе] нет ни слова, что кто-то [являясь гражданином РФ] не должен являться гражданином какой-либо другой страны», — объяснил Гусев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее блогер Алексей Навальный рассказал о том, что у Брилева есть британское гражданство. Журналист в ответ напомнил, что не является госслужащим, а также заявил, что своего второго гражданства никогда не скрывал.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли гражданин РФ и Великобритании Брилев быть членом Общественного совета при Минобороны, отметил, что решение в данном случае принимать министрам.