Директор «Артека» Каспржак объявил об уходе

Симферополь, 4 декабря. Алексей Каспржак объявил о своем решении покинуть пост генерального директора Международного детского центра «Артек».

«Вчера закончилась моя работа в «Артеке». Я сегодня уже не являюсь директором «Артека». Это осознанное решение, мое, которое было принято давно. Просто надо было найти подходящее время», — сказал он в разговоре с журналистами.

По словам Каспржака, исполняющим обязанности главы «Артека» будет первый заместитель директора центра Игорь Зобов.

Напомним, Каспржак с 2014 года возглавлял основанный в 1925 году «Артек», в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. Однако после распада Советского Союза, когда крымский полуостров оказался в составе Украины, лагерь столкнулся с проблемами серьезного недофинансирования со стороны государства. В том числе поднимался вопрос о его возможной продаже частным лицам.

Однако в 2014 году, когда Крым в результате народного референдума, стал российским регионом, ситуация в «Артеке» изменилась в лучшую строну. Детский центр перевели на баланс Крыма, а затем лагерь стал федеральной собственностью. В детском лагере запланированы работы по капитальному ремонту и реконструкции, указанные в программе развития центра до 2020 года.

По словам пресс-службы «Артека», в лагере за 93 года его существования побывали дети из 120 государств: всего 1,5 миллиона человек. «Артек», помимо прочего, является признанным центром детской дипломатии. В конце октября артековцы пригласили дипломатов ООН посетить «территорию без границ и войн».