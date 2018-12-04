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США паразитируют на усилиях России и Саудовской Аравии по повышению цен на нефть — эксперт

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США паразируют на усилиях России и Саудовской Аравии по повышению цен на нефть — эксперт

Москва, 4 декабря. США используют усилия России и Саудовской Аравии по повышению цен на нефть, считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на круглом столе «Цены на нефть и другие вопросы ТЭК», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«США не участвуют в сделках [ОПЕК], и участвовать не собираются. Они выполняют роль безбилетника и наращиваю добычу своей нефти», — объясняет Симонов.

Таким образом, по его словам, Саудовская Аравия и РФ повышают цены на нефть, ограничивая собственную добычу, а США паразитируют на этом. Также США стараются использовать положение Тегерана и компенсировать убывающую иранскую нефть своими нефтеуглеводородами.

В свою очередь, руководитель энергетического департамента Фонда «Института энергетики и финансов» Алексей Громов отметил,  что в США ориентировочно во втором квартале 2019 года планируется ввод новых мощностей в два млн баррелей в сутки. По словам экономиста, это окажет серьезное понижающее давление на нефтяные цены.
 

Автор: Герман Парло
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