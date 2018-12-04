«Взяли передышку»: в ТПП РФ объяснили, почему Катар вышел из ОПЕК

Москва, 4 декабря. На выход Катара из ОПЕК повлияла в том числе и его добыча нефтяного конденсата. С таким предположением на круглом столе «Цены на нефть и другие вопросы ТЭК» выступил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Что касается Катара, помимо всех политических проблем между Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ существует еще один фактор, который побудил страну выйти из ОПЕК», — рассуждает промышленник.

Дело в том, что во всех странах ОПЕК+ добыча нефти учитывается вместе с конденсатом. Обычно доля конденсата в добыче не так велика, однако у Катара добыча конденсата составляет примерно 90 процентов. Поэтому Катар очень болезненно относится к вопросу добычи конденсата.

«Если смотреть на добычу нефти и конденсата, то Катар превышает квоту ОПЕК+, и здесь есть определенные основания для конфликтов», — отмечает Танкаев.

При этом важно учитывать и то, что в современном информационном мире проблема учета добычи успешно решается, и скрыть свою долю добычи сейчас ни одна страна не может, продолжает представитель Торгово-промышленно палаты.