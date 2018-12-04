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«Взяли передышку»: в ТПП РФ объяснили, почему Катар вышел из ОПЕК

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«Взяли передышку»: в ТПП РФ объяснили, почему Катар вышел из ОПЕК

Москва, 4 декабря. На выход Катара из ОПЕК повлияла в том числе и его добыча нефтяного конденсата. С таким предположением на круглом столе «Цены на нефть и другие вопросы ТЭК» выступил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Что касается Катара, помимо всех политических проблем между Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ существует еще один фактор,  который побудил страну выйти из ОПЕК», — рассуждает промышленник.

Дело в том, что во всех странах ОПЕК+ добыча нефти учитывается вместе с конденсатом. Обычно доля конденсата в добыче не так велика, однако у Катара добыча конденсата составляет примерно 90 процентов. Поэтому Катар очень болезненно относится к вопросу добычи конденсата. 

«Если смотреть на добычу нефти и конденсата, то Катар превышает квоту ОПЕК+, и здесь есть определенные основания для конфликтов», — отмечает Танкаев. 

При этом важно учитывать и то, что в современном информационном мире проблема учета добычи успешно решается, и скрыть свою долю добычи сейчас ни одна страна не может, продолжает представитель Торгово-промышленно палаты. 

«Сейчас власти Катара создали переходную ситуацию. Они получат возможность несколько месяцев не обсуждать квоту на добычу конденсата, это даст им время», — резюмировал Танкаев.

Автор: Герман Парло
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