«Взяли передышку»: в ТПП РФ объяснили, почему Катар вышел из ОПЕК
Москва, 4 декабря. На выход Катара из ОПЕК повлияла в том числе и его добыча нефтяного конденсата. С таким предположением на круглом столе «Цены на нефть и другие вопросы ТЭК» выступил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Что касается Катара, помимо всех политических проблем между Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ существует еще один фактор, который побудил страну выйти из ОПЕК», — рассуждает промышленник.
Дело в том, что во всех странах ОПЕК+ добыча нефти учитывается вместе с конденсатом. Обычно доля конденсата в добыче не так велика, однако у Катара добыча конденсата составляет примерно 90 процентов. Поэтому Катар очень болезненно относится к вопросу добычи конденсата.
«Если смотреть на добычу нефти и конденсата, то Катар превышает квоту ОПЕК+, и здесь есть определенные основания для конфликтов», — отмечает Танкаев.
При этом важно учитывать и то, что в современном информационном мире проблема учета добычи успешно решается, и скрыть свою долю добычи сейчас ни одна страна не может, продолжает представитель Торгово-промышленно палаты.
«Сейчас власти Катара создали переходную ситуацию. Они получат возможность несколько месяцев не обсуждать квоту на добычу конденсата, это даст им время», — резюмировал Танкаев.