Оппозиция Украины объяснила, зачем Порошенко разрывает договор о дружбе с Россией

Киев, 4 декабря. Внесенный в Раду президентом Украины Петром Порошенко законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией является элементом предвыборной кампании главы украинского государства и не имеет никакого практического значения. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, основатель «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина».

«То, что президент пытается внести законопроект о прекращении договора — это только элемент предвыборной кампании», — объяснил Бойко.

По словам украинского депутата, Порошенко таким образом пытается поднять себе рейтинг. В то же время договор никакого практического значения уже не имеет, добавил Бойко.

В сентябре этого года украинский президент ввел в действе решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Москвой и Киевом. Украинское руководство уточнило, что намерено не продлевать соглашение с Россией. На днях Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве договора о дружбе. Москва выразила сожаление в связи с таким решение украинских властей. Против инициативы не продлевать соглашение выступили и украинские оппозиционеры, которые считают, что такое решение противоречит национальным интересам Украины и усложнит отношения с Россией.

Выборы президента Украины запланированы на весну следующего года. Официально президентская гонка стартует в конце декабря этого года, однако Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Согласно данным социологического опроса, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 17% украинцев, Порошенко — 10% избирателей.