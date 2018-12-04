«Киев сам заставляет искать альтернативу»: в Госдуме поддержали позицию Кремля по транзиту газа

Доставка газа из России через Украину может осуществляться и после введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2», однако это зависит от действий киевских властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о словах канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу сохранения транзита через Украину.

Песков подчеркнул — президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию по поводу возможности продления транспортировки газа через украинские территории.

«Он говорил о том, что, собственно, речи о прекращении транзита через Украину со вступлением в эксплуатацию «Северного потока — 2» не идет. Собственно, этот транзит — он будет дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны», — отметил Песков.

Напомним, российский лидер заявлял, что поставки газа через территорию Украины продолжатся при экономической целесообразности. Со своей стороны «Газпром» много раз говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.

В Государственной думе выразили солидарность с позицией Кремля. Как подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей, нестабильность политического режима в Киеве стала серьезной проблемой для Европы, которая заинтересована в топливе из России, поэтому рассматриваются пути транзита в обход Украины.

«Я исхожу из того, что в российском газе в первую очередь заинтересована Европа. У них отсутствуют в достаточном количестве энергоносители, а нестабильность поставок [из РФ] вызвана тем, что Киев устраивает всевозможные препятствия, заявляет о том, что стремится перекрыть наш трубопровод. Конечно, это сильно беспокоит европейские государства, ведь они заинтересованы в том, чтобы поставки газа были регулярными и безопасными, и им ничего не мешало», — пояснил парламентарий.

По словам Морозова, «Киев сам заставляет Москву и европейские государства искать альтернативу транспортировке газа через территорию Украины».

«Нестабильность киевского режима и их политическая ангажированность приводят к тому, что мы по этому маршруту, к сожалению, не можем гарантировать своевременность поставок. Именно по инициативе европейских партнеров Россия реализует проект «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Мы вынуждены искать обходные пути из-за нестабильности политического режима на Украине», — объяснил сложность транзита газа через Украину собеседник ФАН.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.