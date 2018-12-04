Поклонская и Соловьев вычислили, кто продал СМИ видео с их свадьбы

Москва, 4 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поконская и ее супруг Иван Соловьев рассказали о своей свадьбе, которую они хотели скрыть от общественности, однако это не удалось.

Супруги отметили, что не хотели придавать огласке новость о свадьбе. На мероприятие они пригласили только членов семьи и самых близких друзей и коллег. Однако скрыть от СМИ информацию не удалось — сначала поползли слухи о браке, а через два дня после мероприятия в Сети появилось видео со свадьбы.

Журналисты спросили, вычислили ли супруги, кто из гостей передал СМИ видео.

«Конечно, — заметила Поклонская. — Посмеялись с мужем».

Она добавила, что, скорее всего, это было сделано умышленно и за деньги. Однако ни она, ни Соловьев не обижаются и не держат зла на этого человека.

На видео со свадьбы бывший прокурор Крыма танцует под музыку «Хуторянка». Соловьев отметил, что Софии Ротару на свадьбе не было, однако ее песни действительно играли.

«Софии Ротару не было у нас на свадьбе. Но песня была настоящая. А я сидел за столом с православным батюшкой, мы поднимали тосты. Он нам пожелал удачи. Мы выпили крымского вина, — приводит его слова KR.Ru. — А Наташа с детьми от души плясала».

Ресторан, в котором отмечали праздник, также не упустил случая пропиариться: его представители подробно рассказали журналистам о меню на мероприятии. Однако Соловьев оценил заведение на «троечку с минусом», заметив, что его сотрудники подавали разные блюда в зависимости от статуса человека в обществе.