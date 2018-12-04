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Проще пробиться и можно заработать: в России оценили появление нового турнира УЕФА

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Проще пробиться и можно заработать: в России оценили появление нового турнира УЕФА

Ньон, 4 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании нового клубного турнира, призванного стать третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Состязание с рабочим названием Europa League 2 (UEL2) должно заинтересовать главным образом страны с низким рейтингом в таблице коэффициентов.

Генеральный директор футбольного «Урала» Григорий Иванов предположил, что в новый турнир будет пробиться попроще, чем в Лигу Европы.

Он отметил, что уральской команде было бы интересно играть с клубами из других государств, пишут «Известия».

«Однако пока не ясно, как все это будет организовано. Но мне эта инициатива нравится и кажется перспективной», — подчеркнул Иванов.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов отметил значимость выступлений клубов на международной арене. При этом он считает, что с появлением нового турнира у футболистов появится возможность проявить себя.

Проще пробиться и можно заработать: в России оценили появление нового турнира УЕФА

«Это может положительно повлиять на трансферные кампании клубов. Ну и, наконец, у ряда команд появится возможность что-то заработать», — оценил идею появления нового турнира представитель самарского клуба.

Ранее сообщалось, что данный турнир будет проводиться в 2021-2024 годах. В нем будут участвовать 32 команды.

Автор: Андрей Крылов
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