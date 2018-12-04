Госдума упростит принятие украинцев в гражданство РФ

Москва, 4 декабря. Профильные комитеты Госдумы разработают поправки для упрощения принятия украинцев в российское гражданство. Соответствующее поручение отдал во вторник спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери», — уточнил он.

Володин призвал сделать все, чтобы украинцы при решении данного вопроса как можно меньше сталкивались с бюрократией при оформлении документов.

«Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», — подчеркнул председатель Госдумы.

Разработкой поправок займутся комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал предоставлять украинцам российское гражданство, не требуя от них при этом отказа от гражданства Украины.