Москва, 4 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Нью-Дели 12-13 декабря. Об этом сообщил во вторник посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма.

«Мы ожидаем визита министра обороны Сергея Шойгу для участия в заседании межправительственной комиссии по военному сотрудничеству, которое пройдет под председательством его индийской коллеги министра обороны Нирмалы Ситхараман», — рассказал индийский дипломат.

По его словам, планируется обсуждение российско-индийского продолжительного сотрудничества в военно-технической сфере, передает РИА Новости.

Варма добавил, что индийская сторона хочет углубить двустороннее сотрудничество, в том числе во время визита российского министра.

Посол уточнил, что визит главы Минобороны РФ состоится 12-13 декабря в Нью-Дели.