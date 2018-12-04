Россияне назвали важнейшие права гражданина

Москва, 4 декабря. Россияне считают социальные права важнейшими из гарантированных гражданину Конституцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно полученным статистическим данным, наиболее ценными для российских граждан являются право на охрану здоровья (49%), образование (45%) и труд (40%).

Наименее востребованными оказались варианты ответа «свобода объединений и союзов» (5%), «право на участие в общественной и политической жизни» (11%), а также «свобода совести и право избирать и быть избранными» (по 15%). При этом вариант «свобода мысли и слова» поддержали 23% опрошенных, а «право частной собственности» — 21%.

В то же время выяснилось, что большинство россиян имеет общее представление об основных положениях Конституции (69%). При этом хорошо знают основной закон страны лишь 6% респондентов, а 23% и вовсе ничего не знают о содержании Конституции.

Правильный ответ на вопрос о дате принятия Конституции, 12 декабря 1993 года, дали 13% опрошенных.

Специалисты ВЦИОМ провели опрос 27 ноября по заказу Государственного центрального музея современной истории России в преддверии 25-летия со дня принятия главного закона страны. В опросе методом интервью приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что более половины россиян, согласно проведенному ВЦИОМ опросу, поддерживают инициативу о присвоении имен выдающихся людей России аэропортам в стране в рамках проекта «Великие имена России». Ранее этот показатель составлял 47%.