Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ в 2019 году | 4 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ в январе 2019 года Госдума сегодня во втором, основном, чтении приняла правительственный законопроект, увеличивающий минимальный размер оплаты труда. С начала следующего года он вырастет на 117 рублей и достигнет уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей. Увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат почти 4 млн работающих граждан. Напомним, что начиная с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда должен определяться федеральным законом каждые 12 месяцев.

ВСУ 17 раз за сутки нарушили режим тишины в Донбассе Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории ДНР свыше 190 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. По его словам, в частности ВСУ открыли огонь по поселку Озеряновка, селам Ленинское и Саханка, а также по селу Спартак. При обстрелах ВСУ использовали минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Около 400 военнослужащих ЮВО вернулись из Сирии Около 400 военнослужащих батальона военной полиции Южного военного округа, выполнявших задачи в Сирийской Арабской Республике, вернулись к месту постоянной дислокации в Чечню. Об этом рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. По его словам, с августа они выполняли в Сирии задачи по охране важных объектов группировки российских войск. В том числе они обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей. Военнослужащим вручат ведомственные и государственные награды.