В РФ ответили генсеку НАТО на призыв «просто так» отпустить украинских моряков

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос о том, сможет ли Украина надеяться на помощь НАТО в случае «явной атаки со стороны РФ», заявив, что все союзники Киева уже предоставили ему политическую поддержку и будут содействовать модернизации и укреплению украинских Вооруженных сил. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Все союзники предоставляют сильную политическую и практическую поддержку Украине. Украина не член НАТО, но мы поддерживаем ее территориальную целостность, мы призываем РФ отпустить моряков и корабли. Союзники по НАТО продолжат помогать укреплять и модернизировать украинские ВС, НАТО также помогает через различные трастовые фонды, в сфере кибербезопасности, также помогает модернизировать украинские ВМС», — заявил Столтенберг.

«Не можем отпускать просто так»

Сенатор, член Совета Федерации Ольга Тимофеева прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

«Кого-либо отпускать или не отпускать просто так, потому что нас об этом попросили, мы не можем. Есть законодательство Российской Федерации, в рамках которого действуют все наши силовые ведомства. Поэтому предпринимать каких-либо шагов по чьей-либо просьбе мы как ответственное государство просто не можем.

Соответственно, должна быть проведена процедура и рассмотрено предъявленное обвинение. То есть мы работаем в рамках процедуры российского законодательства. Это надо очень четко понимать. Поэтому какие-либо дополнительные комментарии здесь давать бессмысленно», — пояснила Ольга Тимофеева.

Сенатор отметила, Украина сама совершает провокации, потом начинает требовать, чтобы в этих «начинаниях» ее поддержали страны Запада. Этого не будет, уверена Ольга Тимофеева.

«И, соответственно, западные партнеры очень четко дают Украине понять, что Киев должен действовать только в законодательном поле», — заключила политик.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины («Яны Капу», «Никополь», и «Бердянск») нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись к Керченскому проливу. Украинские корабли опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской власти. В результате корабли ВМСУ с 24 моряками были задержаны, в отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.