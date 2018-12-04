Кино — не просто товар, это идеология: в Госдуме рассказали, как спасти Россию от «машины Голливуда»

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение директора «Мосфильма» Карена Шахназарова о введении прокатных ограничений для иностранной кинопродукции в России. По словам министра, меры государственного протекционизма в киноиндустрии следует усиливать, иначе российский кинематограф может быть разрушен «всемирной машиной Голливуда».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала чиновников, предложив защитить российский кинорынок от «контрольного пакета» зарубежного кино.

«Я поддерживаю идею, которую высказал Шахназаров и которая довольно давно обсуждается, — заявила Драпеко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Пути могут быть разные: может быть квотирование, французы идут по этому пути, [может быть] процент от показа или процент от времени, что еще лучше».

Депутат отметила, что и есть и другие способы поддержать отечественный кинематограф: например, направлять средства, которые в виде налогов поступают от проката, на финансирование национальных фильмов.

«Мы должны защитить собственный кинорынок — это протекционистские меры по отношению к национальному кино, это то, против чего категорически выступает ВТО. Нам надо поддерживать отечественное кино в прокате — открытием новых кинотеатров для того, чтобы количество экранов при прокате давало возможность окупать любой фильм, как это было при советской власти. Либо мы можем поддерживать кинопрокат за счет субсидирования зрителей. Есть такие социальные нормативы — «потребительская корзина», она предполагает и элементы культуры, вот нужно заложить в эту корзину еще и посещение кинотеатров», — уверена Елена Драпеко.

Также первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре сообщила корреспонденту ФАН, что депутаты неоднократно обращались с подобными инициативами в правительство.