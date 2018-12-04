НАТО продолжит укреплять ВСУ через свои трастовые фонды

Брюссель, 4 декабря. НАТО продолжит укреплять украинскую армию и силы безопасности Украины через свои трастовые фонды, заявил во вторник генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече глав МИД стран-участниц альянса.

«Страны НАТО оказывают содействие в укреплении вооруженных сил и сил безопасности Украины через различные трастовые фонды, в том числе по кибербезопасности», — сказал он.

В ответ на вопрос одного из украинских журналистов о том, окажет ли альянс помощь Киеву в случае якобы возможной «прямой агрессии» со стороны РФ, Столтенберг подчеркнул, что все страны НАТО предоставляют Украине «сильную политическую и практическую поддержку».

На встрече глав МИД НАТО планируется обсудить укрепление альянса в Черном море.

Отношения Киева и Москвы еще сильнее обострились после провокации украинских властей в Черном море. 25 ноября три украинских военных корабля нарушили российскую границу у берегов Крыма и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного законодательства. Россия считает инцидент в Керченском море провокацией со стороны Киева.