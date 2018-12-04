Украинский генерал рассказал, как ВСУ учат Британию воевать с Россией

Москва, 4 декабря. Украинский генерал и бывший заместитель начальника Генштаба армии страны Игорь Романенко рассказал, как ВСУ учат Британию воевать с Россией. Введение военного положения на Украине он назвал «законом войны».

Во время прямого включения в эфире телеканала «Россия-1» телеведущий Евгений Попов спросил украинского эксперта, зачем военный контингент Великобритании находится на Украине. По сообщениям ВВС, британские военные на Украине «занимаются борьбой с Россией».

В ответ Романенко рассказал, что британские военные делятся опытом с Киевом. Украинская армия, по его словам, также делится опытом с британскими коллегами.

«ВСУ — это уникальные вооруженные силы, которые единственные в мире имеют опыт ведения боевых действий с ВС РФ на протяжении уже почти пяти лет», — заявил Романенко.

Ведущая программы Ольга Скабеева спросила, зачем Киев вводит военное положение, пытается еще больше нагнетать ситуацию в стране и сеять панику заявлениями о «тревожных чемоданчиках». Скабеева отметила, что украинцы не хотят войны.

«Это законы войны, я говорю как профессор и кандидат военных наук», — заявил Романенко.

Его слова прокомментировал заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк. Он отметил, что военное положение прежде всего подразумевает перевод военной инфраструктуры страны на мобилизационный режим работы. Железняк отметил, что до Украины ни одна из стран не вводила военное положение лишь на части своей территории, так как с военной точки зрения эта инициатива является бессмысленной.

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе. 25 ноября военные суда Украины, нарушив правила, вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Для принудительной остановки украинских кораблей РФ была вынуждена применить оружие. Шесть моряков ВМСУ получили легкие ранения, всем им была оказана необходимая медицинская помощь. В результате инцидента суда ВМСУ были задержаны и доставлены в Керчь. В отношении членов экипажей возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

Отметим, что Киев с 2014 года заявляет о мифической «российской агрессии». В Москве подчеркивали необоснованность этих обвинений, а также отмечали, что Россия не имеет никаких военных планов в отношении соседнего государства и придерживается политики невмешательства во внутренние дела Киева.