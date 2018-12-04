Звезды российского шоубизнеса раскрыли размер своих пенсий

Москва, 4 декабря. Звезды российского шоу-бизнеса раскрыли размер полагающихся им пенсий. При этом многие признались, что не собираются жить только на эту сумму.

Так, к примеру, ведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова получает пенсию в размере 14 тыс. рублей. По ее мнению, бояться нужно бедной старости, а не пенсии. Кроме того, Сябитова призналась, что готовиться к пенсии начала еще с момента получения первой зарплаты.

«И стала звездой для того, чтобы побольше денег заработать. Да, получаю пенсию, но не собираюсь жить только на нее», — подчеркнула телеведущая в интервью изданию «СтарХит».

Юморист Владимир Винокур получает еще меньше Сябитовой. Его ежемесячная пенсия составляет десять тысяч рублей. По словам артиста, эти деньги он сразу переводит на благотворительность.

К актера Александра Панкратова-Черного пенсия составляет всего 13 тыс. рублей, а у Михаила Боярского - 20 тыс. рублей. Боярский, озвучив размер своей пенсии, заметил также, что живет очень скромно, поэтому у нет необходимости часто выступать, стремясь заработать как можно больше, и он может наслаждаться отдыхом.

Алла Пугачева, по данным «СтарХит», получает 17 тыс рублей. При этом, как отмечает «Ридус», ее супруг Максим Галкин ранее сообщал, что ее пенсия составляет порядка 10 тыс. 700 рублей. По словам Галкина, когда Пугачевой было 55, она могла рассчитывать на пенсию в две тысячи рублей.

Напомним, 29 ноября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет» заявил, что пенсии в РФ будут расти.

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, он отметил, что работа пенсионных фондов в РФ должна быть направлена на то, чтобы россияне чувствовали выгоду от того, что вкладывают в них свои накопления.