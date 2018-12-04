Сирия, 4 декабря. «Ан-Нусра»*** отбила у боевиков «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» два населенных пункта в Идлибе. Вспыхнули междоусобные стычки между исламистами в Хаме. Новый тайник радикалов был обнаружен силами САР в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по ликвидации следов военного присутствия исламистов в окрестностях Алеппо; обнаружили новый тайник боевиков на окраине города Даръа; нанесли удары по опорным пунктам джихадистов на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА к северо-западу от Алеппо; противостоит «Ахрар Аш-Шам» в северной части Хамы.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: потеряла населенные пункты Анаб и Джадрая в ходе боев с «Ан-Нусрой»*** на юго-западе Идлиба.

Курды: заявили о захвате нескольких кварталов Хаджина на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: интенсифицировала бомбардировки в «Хаджинском кармане».

Провинция Алеппо

Оппозиционный медиапортал Step News Agency передает, что к северо-западу от административного центра провинции возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных вооруженных формирований. Сообщается, что ракетные удары правительственных подразделений пришлись по позициям исламистов недалеко от деревни Таль Мсебин. При этом источник умалчивает о том, что удары военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) были спровоцированы обстрелами радикалов.

Тем временем в пригороде Алеппо вновь прошли работы по ликвидации бомб и боеприпасов, оставленных джихадистами. По сведениям агентства новостей Al Manar News, инженерные подразделения САА уничтожили следы военного присутствия радикалов в районе Авуджа Аль-Каяла.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами, продолжают вести бои с террористами «Исламского государства»1 в так называемом Хаджинском кармане. Курдские источники заявляют о том, что после захвата здания больницы им также удалось занять несколько кварталов на окраине Хаджина. В свою очередь ВВС международной коалиции, возглавляемой США, интенсифицировали бомбардировки поддержку курдов. Напомним, город является последним крупным бастионом террористической группировки в Сирийской Арабской Республике (САР).

Провинция Даръа

Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) обнаружили крупный склад с боеприпасами и оружием недалеко от района Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. Напомним, военнослужащие правительственных подразделений проводят обыски в регионе прежде всего с целью уничтожить оставшиеся после депортации боевиков мины и СВУ, которые могут навредить мирным жителям. Напомним, территории на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР) перешли под контроль армии Башара Асада в конце июля в ходе военной операции «Базальт». Поддержку САА оказывали ВКС России, а также проасадовские ополченческие отряды.

Тем временем сирийцы, проживающие в иорданских лагерях для беженцев, продолжают возвращаться в Сирию через контрольно-пропускной пункт «Насиб», расположенный в южной части региона. Согласно данным военных источников AMN, с момента открытия погранперехода в середине октября более 3400 перемещенных лиц перешли в САР.

Провинция Идлиб

В оккупированных джихадистами районах Идлиба не утихают вооруженные стычки между различными формированиями вооруженной оппозиции. Как передает информационное агентство Al Masdar News, боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, выступили против протурецкого объединения «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» в населенном пункте Анаб. По информации агентства новостей Al Masdar News, Анаб и Джадрая были захвачены силами «Джебхат Ан-Нусры». О том, что послужило причиной для начала боев, не сообщается, однако известно, что обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Хама

В северной части региона вспыхнули новые междоусобные столкновения в рядах вооруженной оппозиции. По данным Twitter-канала (Step_Agency), бои разворачиваются между отрядами формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Ахрар Аш-Шам». Известно, что в результате противостояния сторон недалеко от деревни Аль-Кастун несколько боевиков были убиты или получили ранения.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) не прекращает обстреливать опорные пункты незаконных бандгрупп на линии разграничения сил в ответ на повторяющиеся вылазки радикалов. Артиллерийские дивизионы САА ведут огонь по позициям боевиков в окрестностях населенного пункта Мааркаба, передает тот же источник. Напомним, исламисты регулярно нарушают режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне. Вследствие этого напряженность в отношениях между силами вооруженной оппозиции и войсками САР продолжает нарастать. Напомним, накануне «Джебхат Ан-Нусра» передислоцировала дополнительные отряды к границе между Латакией и Хамой, что побудило САА также направить подкрепление к границам «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)