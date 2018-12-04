Британия может отменить Brexit в одностороннем порядке

Брюссель, 4 декабря. Великобритания имеет право в одностороннем порядке отменить Brexit, заявил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона.

Ряд евродепутатов обратились в Европейский суд с просьбой прояснить информацию о том, что Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit. Санчес-Бордона напомнил им о 50-й статье Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС. Этот пункт позволяет Великобритании в одностороннем порядке отказаться от выхода из Евросоюза.

«Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе официально не заключено», — уточнил он.

Ранее автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг перешла на русский язык во время перепалки из-за Brexit в Twitter.