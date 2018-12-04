В Госдуме преподали НАТО урок истории в ответ на антироссийские заявления

Главы МИД стран НАТО намерены обсудить «российскую агрессию в Азовском море» в рамках предстоящей встречи.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить корабли и экипаж и предоставить неограниченный доступ к Азовскому морю», — заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Стороны также намерены поднять вопросы стабилизации ситуации в Афганистане и позиции США по Договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

«Мы помогаем в подготовке афганских сил безопасности, чтобы послать ясный сигнал талибам, что они никогда не одержат победу на поле боя и что нужно садиться за стол переговоров. Мы также надеемся, что все страны региона, включая РФ и Иран, поддержат руководимый самими афганцами мирный процесс и сыграют конструктивную роль», — добавил он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил возмущение тем фактом, что Москва столь миролюбиво относится к происходящему. По его мнению, России стоит действовать более решительно.

«Действия Российской Федерации возмутительно спокойны. С такой задержкой, с такой размеренностью, с таким лояльным реагированием Россия — впереди планеты всей в вопросах гуманности. Попытки сделать какие-то заявления, каким-либо образом на нас надавить — абсолютно беспочвенны, неконструктивны и беспочвенны. Российская Федерация — это та страна, которую можно «сжимать» до определенного предела, но эта пружина однозначно рано или поздно разожмется. Если нам пытаются направлять некие сигналы, посылы, пытаются заставить извиниться или вести себя более сдержанно, то этого не будет. Блок НАТО пусть пообщается с Украиной. Поговорить необходимо с Киевом и с президентом Украины Петром Порошенко», — заявил депутат Госдумы.

Шерин рассказал, как Россия отреагирует, если Североатлантический альянс и дальше будет проявлять агрессию. Депутат предостерег НАТО от антироссийских заявлений и преподал Альянсу урок истории.

«История показывает. Наполеон, Гитлер. То же самое», — резюмировал член нижней палаты парламента.

Напомним, после двухдневного саммита министры иностранных дел стран НАТО должны принять итоговую декларацию, в которой Альянс собирается отразить общую позицию и по РСМД, и по инциденту в Керченском проливе