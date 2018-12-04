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И Гройсман улыбается: видео с пьяным Порошенко на вокзале обсуждают в Сети

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И Гройсман улыбается: видео с пьяным Порошенко на вокзале обсуждают в Сети

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко появился на церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь на столичном железнодорожном вокзале, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Видео выступления пьяного Порошенко появилось в Сети.

Порошенко стоит на морозе без головного убора и эмоционально объясняет присутствующим преимущества новой электрички. Стоящие рядом с главой государства чиновники, в том числе премьер-министр Украины Владимир Гройсман, обменивались улыбками, едва сдерживая смех.

«Там даже есть Wi-Fi», — заявил украинский президент.

 

Пользователи в социальных сетях засомневались в трезвости Порошенко уже на 11-й секунде видеоролика, когда глава украинского государства начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi в поезде.

И Гройсман улыбается: видео с пьяным Порошенко на вокзале обсуждают в Сети

 

Бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что для Порошенко появляться на публике в пьяном виде уже норма. Он заявил, что глава Украины «реально пьяный последнее время выступает», отметив, что язык у Порошенко заплетался и в Чернигове.

И Гройсман улыбается: видео с пьяным Порошенко на вокзале обсуждают в Сети

Автор: Данила Копп
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