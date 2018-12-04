Москалькова выступила против декриминализации насилия в семье

Москва, 4 декабря. Законопроект по противодействию насилию в семье поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Во время пленарного заседания Совета судей РФ омбудсмен подчеркнула, что за преступления, связанные с насилием в семье, не всегда назначают уголовную ответственность, в то время как уголовно-правовые санкции имеют глубоко превентивный характер.

В связи с этим Москалькова поддерживает разработку соответствующего законопроекта, который мог бы, по ее словам, профилактировать подобные преступления.

«Я действительно выступаю против декриминализации насилия в семье, потому что в мой адрес увеличилось количество обращений жертв насилия в семье: 93% — это женщины, 11% — дети и 7% — мужчины», — отметила омбудсмен.

Москалькова напомнила об инциденте, произошедшем в Подмосковье, где ревнивый мужчина отрубил супруге кисти рук.

«Сейчас количество таких случаев увеличивается, значит общественный запрос ставит на повестку вопрос об изменении законодательства», — констатировала она.

Напомним, домашнее насилие вывели из Уголовного кодекса в начале 2017 года. На смену лишению свободы сроком до двух лет пришел административный штраф, арест или обязательные работы. Уголовное наказание предусмотрено только в случае рецидива.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за прошлый год в суды поступила 161 тысяча зарегистрированных случаев домашнего насилия и было назначено штрафов на полмиллиарда рублей.