Митрополит Одесский попросил патриарха Кирилла вступиться за моряков ВМСУ

Москва, 4 декабря. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел попросил предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла содействовать возвращению на Украину участников провокации ВМСУ в Керченском проливе.

«Обращаюсь к вам с просьбой возвысить свой первосвятительский голос, обратиться к руководству Российской Федерации и всем могущим повлиять на решение данного вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на родину​​​», — обращение Агафангела к Кириллу размещено на сайте одесской епархии УПЦ.

Напомним, 25 ноября три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма, где опасно маневрировали. Провокацию пресекли сотрудники погранслужбы РФ — экипаж кораблей ВМСУ, на которых нашлись и сотрудники СБУ, был задержан. В отношении нарушивших государственную границу РФ возбуждено уголовное дело.

Российские официальные лица считают, что провокация ВМСУ была организована для дестабилизации ситуации на Украине в преддверии президентских выборов. Об этом, в частности, говорил и президент России Владимир Путин, который напомнил о низком предвыборном рейтинге украинского президента Петра Порошенко. Порошенко тем временем ввел в 10 областях Украины военное положение, а также закрыл въезд на территорию страны гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.