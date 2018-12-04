Еще девять российских предпринимателей пополнили «лондонский список» Титова

Челябинск, 4 декабря. Так называемый «лондонский список» пополнили еще девять российских предпринимателей, против которых ранее в РФ были заведены уголовные дела. Об этом сообщил во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы увеличили список еще на девять человек», — отметил Титов на полях IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

По словам омбудсмена, документы бизнесменов для изменения юридического статуса были направлены в правоохранительные органы. Титов выразил надежду, что до конца 2018 года или в начале следующего с включенных в «лондонский список» предпринимателей снимут арест, и их исключат из списка федерального и международного розыска.

«Лондонский список» был составлен в феврале 2018 года. В нем значились 40 российских бизнесменов, которые из-за заведенных на них уголовных дел не могут вернуться в Россию из Великобритании. С начала года вернуться в РФ смогли шесть предпринимателей. До января ожидается возвращение еще трех-четырех лиц из списка.