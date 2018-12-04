Защищаете беса: в РФ ответили украинцу, оправдавшему обыски СБУ в храмах и домах священников УПЦ МП

В студии программы «Время покажет» на Первом канале обсуждали гонения на священников канонической православной церкви на Украине. На днях в Житомирской области прошло восемь обысков в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников УПЦ Московского патриархата, которых украинские правоохранительные органы подозревают в «разжигании межконфессиональной розни».

«Это ж надо бесом быть, чтобы с таким прийти к православному священнику! Им ставят в вину, что они молятся за своего брата по церкви», — возмутился ведущий политического ток-шоу Артем Шейнин.

Он напомнил, что буквально накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что очень важно, чтобы государство не вмешивалось в церковные дела, «особенно если это иностранное государство, которое через свою пятую колонну пытается влиять на настроения в обществе, чтобы подорвать его изнутри».

«Что чувствуют украинцы, когда они заходят в храм, а там молятся за [патриарха Московского и Всея Руси] Кирилла, который каждый день молится за российскую власть, Владимира Путина и российские войска. Что этой молитве делать на украинской земле?» — сказал Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV.

Украинский политолог Василь Вакаров пояснил — президент Украины хочет защитить свою церковь от влияния чужой страны. А обыски в соборах и квартирах священников УПЦ МП гость студии назвал «обычной практикой».

«Если человек жалуется, что на него давят, то правоохранительные органы проверяют и его самого», — заявил Вакаров.

«Как быстро вы переобуваетесь! — с возмущением воскликнул донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. — Недели три-четыре назад во всех студиях украинские эксперты кричали, что никакого давления не будет, «все будет добровольно». Василь говорил, что сам является прихожанином УПЦ МП. А теперь Служба безопасности Украины проводит обыски прямо в храмах во время службы. И они говорят, что нет никакого давления. А мы понимаем, что давят из-за томоса».

Василь Вакаров продолжил настаивать на том, что «обыски происходят на законных основаниях».