В Раде предложили создать свой «список Магнитского» из-за задержания моряков ВМСУ

Киев, 4 декабря. Киеву следует создать свой «список Магнитского» после инцидента в Керченском проливе, где украинские моряки были задержаны российскими пограничниками, заявил внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза.

«К сожалению, коалиция (партии «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь», «Батькивщина». — Прим. ФАН) его («список Магнитского». — Прим. ФАН) чего-то не ставит. Поставьте — мы проголосуем, мы это поддержим», — предложил Береза в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, всех причастных к инциденту с украинскими моряками должны задерживать за рубежом по списку.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление Березы «чихом».