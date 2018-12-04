Выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе» рассказал, как изменилась его жизнь

Шапеко, 4 декабря. Футбольный клуб «Шапекоэнсе» сохранил место в элитном дивизионе бразильского чемпионата через несколько дней после второй годовщины авиационной катастрофы, в которой погибла почти вся команда. Выживший при крушении корреспондент Рафаэл Хензел рассказал, что изменилось в его жизни после трагедии.

Он отметил, что отлично помнит все произошедшее, но ему ни разу не приснилась эта катастрофа. По словам журналиста, ему не понадобилась помощь специалистов.

«Бог был очень добр ко мне. Он спас меня и оставил в живых при падении самолета, а затем согрел меня, когда семь часов я пролежал без сознания при температуре минус два градуса», — вспоминает Хензел.

Журналист обратил внимание на то, что катастрофа почти не изменила его жизнь, а также добавил, что продолжает делать свою работу, передает телеканал «360».

Крушение BAe 146 в Колумбии произошло 28 ноября 2016 года. Самолет перевозчика LaMia следовал рейсом Санта-Крус-де-ла-Сьерра — Медельин, а на его борту находилась футбольная команда «Шапекоэнсе». В 18 километрах от воздушной гавани Медельина самолет разбился. На борту находились 77 пассажиров, выжили шестеро.