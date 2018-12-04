Кто кого будет защищать: в Совфеде отреагировали на слова о польском «бастионе» против «российской угрозы»
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава играет особую роль в глобальной стратегии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и является «бастионом» против «российской угрозы».
Дипломат в интервью изданию Rzeczpospolita рассказала, что Польша помогает Вашингтону справиться с «российской агрессией».
«Польша является в этом регионе бастионом, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности», — выступила Мосбахер с одиозным заявлением.
Она напомнила о необходимости единства государств, входящих в Североатлантический альянс, перед опасностью, исходящей от «экспансивных» стран.
«Ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это еще более безопасные Соединенные Штаты», — добавила посол.
В Совете Федерации раскритиковали подобные заявления, откровенно разжигающие русофобию на мировой политической арене. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что дипмиссия США в Польше фактически вмешивается во внутренние дела страны в угоду своим целям.
«Посол США в Польше вмешивается во внутренние дела этой страны. Не имеет права она делать такие заявления. А если бы российский посол в Варшаве заявил подобное? Это недопустимо. Американцы считают, что это позволительно, они не видят грубого вмешательства во внутреннюю политику государства. Это говорит о низком уровне профессионализма этого дипломата», — разъяснил сенатор.
Джабаров добавил, что, несмотря на усиливающуюся антироссийскую риторику, Варшава должна задуматься над тем, чтобы наладить контакт с Россией.
«Я думаю, что Польша в данном случае очков не заработала. Россия рядом с ними находится, это фактически наш сосед — в Польше должны об этом помнить. Хотят власти того или нет, но им все равно придется устраивать нормальные отношения с Российской Федерацией», — заметил собеседник ФАН.
Удивили сенатора и слова о «защитном бастионе» для США, он подчеркнул, что Польша просто не обладает ресурсами по сдерживанию Москвы и надеется исключительно на поддержку Запада, так что в данном случае «непонятно, кто кого будет защищать».
«Польша не обладает ресурсами по сдерживанию России, она рассчитывает на полную поддержку США. Но пусть они знают, что американцы никогда не будут рисковать своими интересами. Польша интересует Соединенные Штаты лишь в качестве внешнего раздражителя России, поэтому постоянно и подогревают русофобские настроения», — подытожил собеседник агентства.