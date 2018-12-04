Кто кого будет защищать: в Совфеде отреагировали на слова о польском «бастионе» против «российской угрозы»

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава играет особую роль в глобальной стратегии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и является «бастионом» против «российской угрозы».

Дипломат в интервью изданию Rzeczpospolita рассказала, что Польша помогает Вашингтону справиться с «российской агрессией».

«Польша является в этом регионе бастионом, защищающим от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности», — выступила Мосбахер с одиозным заявлением.

Она напомнила о необходимости единства государств, входящих в Североатлантический альянс, перед опасностью, исходящей от «экспансивных» стран.

«Ввиду того, что мы в НАТО, сильная Польша — это еще более безопасные Соединенные Штаты», — добавила посол.

В Совете Федерации раскритиковали подобные заявления, откровенно разжигающие русофобию на мировой политической арене. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что дипмиссия США в Польше фактически вмешивается во внутренние дела страны в угоду своим целям.

«Посол США в Польше вмешивается во внутренние дела этой страны. Не имеет права она делать такие заявления. А если бы российский посол в Варшаве заявил подобное? Это недопустимо. Американцы считают, что это позволительно, они не видят грубого вмешательства во внутреннюю политику государства. Это говорит о низком уровне профессионализма этого дипломата», — разъяснил сенатор.

Джабаров добавил, что, несмотря на усиливающуюся антироссийскую риторику, Варшава должна задуматься над тем, чтобы наладить контакт с Россией.

«Я думаю, что Польша в данном случае очков не заработала. Россия рядом с ними находится, это фактически наш сосед — в Польше должны об этом помнить. Хотят власти того или нет, но им все равно придется устраивать нормальные отношения с Российской Федерацией», — заметил собеседник ФАН.

Удивили сенатора и слова о «защитном бастионе» для США, он подчеркнул, что Польша просто не обладает ресурсами по сдерживанию Москвы и надеется исключительно на поддержку Запада, так что в данном случае «непонятно, кто кого будет защищать».