Минобороны Армении сообщило о крушении пропавшего Су-25, пилоты погибли

Ереван, 4 декабря. Пропавший Су-25 ВС Армении разбился, оба пилота погибли, заявили в Минобороны республики.

«Самолет найден в Мараликском районе, в горах. Погибшие летчики — подполковник Бабаян и майор Манукян», — сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Напомним, Су-25 выполнял учебно-тренировочный полет. Он поднялся в воздух с аэродрома в Гюмри во вторник утром. Связь с самолетом была потеряна через 14 минут после взлета (10.20 по местному времени, 09.20 по Москве).

На борту судна находился экипаж из двух человек.