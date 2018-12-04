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Донбасс: ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР

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Донбасс: ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 4 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедший день семь раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.

По имеющимся данным, обстрелам со стороны украинских военных подверглись районы населенных пунктов Калиново, Фрунзе, Донецкий и Желобок.

Отмечается, что ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий, минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране зимой того же года. Ситуацию пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает все договоренности.

Автор: Андрей Крылов
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