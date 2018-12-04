«В Стамбуле был»: Панин отреагировал на сообщения о дебоше на борту самолета

Москва, 4 декабря. Актер Алексей Панин прокомментировал сообщения о том, что он устроил пьяный дебош в самолете на рейсе Стамбул — Москва и был снят с рейса.

«Только что мне позвонили журналисты и рассказали. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал Панин Федеральному агентству новостей.

При это артист уточнил, что «в Стамбуле был».

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что артист устроил пьяный дебош в самолете и учил пассажиров, как правильно курить, чтобы датчики не зафиксировали дым. В итоге Панин был снят с рейса перед посадкой самолета в аэропорту «Внуково».