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«В Стамбуле был»: Панин отреагировал на сообщения о дебоше на борту самолета

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«В Стамбуле был»: Панин отреагировал на сообщения о дебоше на борту самолета

Москва, 4 декабря. Актер Алексей Панин прокомментировал сообщения о том, что он устроил пьяный дебош в самолете на рейсе Стамбул — Москва и был снят с рейса. 

«Только что мне позвонили журналисты и рассказали. Понятия не имею, о чем идет речь», — сказал Панин Федеральному агентству новостей.

При это артист уточнил, что «в Стамбуле был».

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что артист устроил пьяный дебош в самолете и учил пассажиров, как правильно курить, чтобы датчики не зафиксировали дым. В итоге Панин был снят с рейса перед посадкой самолета в аэропорту «Внуково».

Автор: Данила Копп
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